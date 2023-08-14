В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39

В Краснодарском крае разбился учебный самолет
«При выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет
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В Краснодарском крае разбился учебный самолет
«При выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет
Самолеты
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