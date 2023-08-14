    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, зап

    764мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd101.04eur110.68

    В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39

    6738
    8 комментариев

    В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39, передает 14 августа ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Уточняется, что крушение произошло в черте аэродрома при заходе на посадку, один из членов экипажа погиб.

    «При выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка. <…> Разрушений и пострадавших на земле нет», — цитирует агентство сообщение Минобороны.

    Самолеты Л-39 были разработаны в Чехословакии в конце 60-х годов 20 века. Во время холодной войны использовались как основные учебные машины в Организации Варшавского договора. Серийно производились до 1999 года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Л-39
    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ8

    Комментарии 8

    Гость14 Авг 2023 в 23:25
    шо опять?
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close