В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39 , передает 14 августа ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Уточняется, что крушение произошло в черте аэродрома при заходе на посадку, один из членов экипажа погиб.



«При выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка. <…> Разрушений и пострадавших на земле нет», — цитирует агентство сообщение Минобороны.

