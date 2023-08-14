На территории Кожевенного завода товарищества «И. А. Осипов и Ко» хотят построить жилье

На территории кожевенного завода товарищества «И.А. Осипов и Ко» на Уральской улице могут появиться жилые дома и комплекс для хранения декораций театра Бориса Эйфмана. Это следует из протокола рассмотрения комиссией по изменениям Генплана предложений по проекту нового Генерального плана. Документ опубликован на сайте комитета по градостроительству.



Перевести территорию в 6,3 га из промышленной в деловую зону попросили два юрлица: ООО «Кожа СПб», ОАО «Санкт-Петербург — Инвест». Речь идет о четырех участках (78:06:0002061:1635 78:06:0002061:26 78:06:0002061:27 78:06:0002061:28) восточнее переулка Декабристов и южнее Уральской улицы. В действующем законе она относится к зоне ПД (зона объектов производственного, транспортно-логистического, складского назначения, инженерной инфраструктуры).