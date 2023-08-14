На территории Кожевенного завода товарищества «И. А. Осипов и Ко» хотят построить жилье

На территории кожевенного завода товарищества «И.А. Осипов и Ко» на Уральской улице могут появиться жилые дома и комплекс для хранения декораций театра Бориса Эйфмана. Это следует из протокола рассмотрения комиссией по изменениям Генплана предложений по проекту нового Генерального плана. Документ опубликован на сайте комитета по градостроительству.
Перевести территорию в 6,3 га из промышленной в деловую зону попросили два юрлица: ООО «Кожа СПб», ОАО «Санкт-Петербург — Инвест». Речь идет о четырех участках (78:06:0002061:1635 78:06:0002061:26 78:06:0002061:27 78:06:0002061:28) восточнее переулка Декабристов и южнее Уральской улицы. В действующем законе она относится к зоне ПД (зона объектов производственного, транспортно-логистического, складского назначения, инженерной инфраструктуры).
Компании предложили перевести территорию в зону Д (зона всех видов общественно-деловой застройки с включением объектов жилой застройки), указав, что изменение требуется для размещения школы на 825 мест, многоквартирных домов со встроенным детским садом на 60 мест и комплекса хранения декораций и реквизита СПб ГБУ «Академический театр балета Бориса Эйфмана». Комиссия учла это заявление в собственной редакции.
Однако реализация замысла усложняется тем, что на территории в составе выявленного объекта культурного наследия — ансамбля «Комплекс построек кожевенного завода Товарищества «И. А. Осипов и Ко» расположены четыре здания-памятника: котельная (пер. Декабристов, 7, корп. 4), производственный корпус с водонапорной башней (пер. Декабристов, 7, корп. 2), производственный корпус (пер. Декабристов, 7, корп. 1) и два служебных здания (корпуса 4 и 5). По закону снос памятников запрещен.
ООО «Кожа СПб» принадлежит, согласно данным СПАРК, пайщикам закрытого паевого инвестиционного фонда.
Осенью проект нового Генплана Петербурга должен быть представлен Заксобранию. Планируется, что парламент примет этот закон до конца 2023 года.