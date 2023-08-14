На Белгород упали осколки, повреждены два дома. Власти говорят о работе ПВО

В Белгородском районе сработала система ПВО, возле села Пушкарное сбиты две воздушные цели, сообщил 14 августа в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
О последствиях происшествия рассказал также мэр Белгорода Валентин Демидов.
«Повреждения в двух домах. В одном пробиты кровля и пол. Во втором — небольшие повреждения кровли», — уточнил Демидов. Пострадавших нет.
Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что 13 августа в Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Есенина, пострадала 10-летняя девочка. Повреждены пять квартир и 16 автомобилей.
Также Гладков рассказал, что в селе Журавлевка в воскресенье с БПЛА было сброшено 6 взрывных устройств. В селах Ближнее, Соломино и Киселево сбито по одному беспилотнику.