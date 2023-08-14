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    «Рога» и ножевое. Арестована петербурженка, которая не желала съезжать после измены

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    Московский районный суд заключил под стражу жительницу дома на Краснопутиловской, обвиняемую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Следствие считает, что время очередного скандала она ударила ножом своего мужа. Об этом 14 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Инцидент произошел на рассвете 12 августа. Женщина смогла попасть клинком в живот мужчины, причинив тяжкий вред здоровью. Было установлено, что потерпевший застал супругу за изменой и попросил ее покинуть квартиру. Та отказалась и взялась за нож.

    Обвиняемая — мать двоих детей, но лишена родительских прав. Против СИЗО она возражала и просила домашний арест. Но суд счел, что вместе с потерпевшим жить ей теперь будет затруднительно и опасно.

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