«Рога» и ножевое. Арестована петербурженка, которая не желала съезжать после измены

Московский районный суд заключил под стражу жительницу дома на Краснопутиловской, обвиняемую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Следствие считает, что время очередного скандала она ударила ножом своего мужа. Об этом 14 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Инцидент произошел на рассвете 12 августа. Женщина смогла попасть клинком в живот мужчины, причинив тяжкий вред здоровью. Было установлено, что потерпевший застал супругу за изменой и попросил ее покинуть квартиру. Та отказалась и взялась за нож.