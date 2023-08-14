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    ВТБ профинансирует гражданские проекты концерна ВКО «Алмаз-Антей»

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    ВТБ собирается финансировать гражданские проекты концерна ВКО «Алмаз-Антей». Об этом на встрече договорились заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко и генеральный директор концерна Ян Новиков.

    Как заявил Лукьяненко, речь идет как о текущих, так и о перспективных проектах гражданского назначения.

    Банк уже профинансировал несколько стратегических проектов концерна, в том числе выделил 19 млрд рублей на создание современного производственно-технологического кластера — Северо-Западного регионального центра концерна ВКО «Алмаз-Антей». На базе построенных корпусов этого центра разрабатывают и выпускают высокотехнологичную продукцию.

    К гражданской продукции холдинга относится телекоммуникационное, медицинское, подъемно-транспортное оборудование, а также оборудование для топливно-энергетического комплекса и ЖКХ, средства организации и управления воздушным движением. В планах — наладить серийное производство тяжелого грузовика БАЗ-S36A11 и электромобилей, в том числе кроссовера E-Neva.

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