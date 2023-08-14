Выпавший из гнезда ворон Карлуша обрел новую жизнь

Карлуша — найденный читателем «Фонтанки» вороненок. Малыша подобрали в мае, после того как он выпал из гнезда и его «кто-то слегка потрепал».



Ворон чудом выжил, однако добывать себе пищу он так и не научился — максимум может поймать зазевавшуюся муху или выползшего на свет червяка. Зато Карлуша с радостью ест то, что ему дают: обрезки мяса или птицы, куриную печенку. А еще он обожает сыр — оказывается, басня не врет!

