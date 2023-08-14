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    Выпавший из гнезда ворон Карлуша обрел новую жизнь

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    Карлуша — найденный читателем «Фонтанки» вороненок. Малыша подобрали в мае, после того как он выпал из гнезда и его «кто-то слегка потрепал».

    Ворон чудом выжил, однако добывать себе пищу он так и не научился — максимум может поймать зазевавшуюся муху или выползшего на свет червяка. Зато Карлуша с радостью ест то, что ему дают: обрезки мяса или птицы, куриную печенку. А еще он обожает сыр — оказывается, басня не врет!

    За то, как пережить зимние холода, Карлуша и вы можете не переживать — обретенная семья оставит его у себя в загородном доме. Детали — в нашем видео.

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    © Фонтанка.Ру

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