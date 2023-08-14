На фоне сокращения средней площади квартир спрос на кладовые в Петербурге за полгода вырос на 34%

За первые полгода 2023 года объем спроса на кладовые в Петербурге и пригородах вырос на 34% — их купили 1,6 тыс. штук. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), наиболее популярными были кладовки площадью 3–5 кв.м: их доля составила 80% в Петербурге и 64% в Ленобласти.



В Петербурге и области кладовку приобрел каждый 20-й покупатель квартиры, в то время как в Москве уже каждый седьмой.



На конец июня на первичном рынке Петербурга и пригородов в продаже было 4,4 тыс. кладовых помещений в 57 жилых комплексах, что на 38% больше, чем годом ранее. 85% кладовых находятся в подземных этажах рядом с паркингом, остальные — на первом этаже или выше.

