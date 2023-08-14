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    На фоне сокращения средней площади квартир спрос на кладовые в Петербурге за полгода вырос на 34%

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    За первые полгода 2023 года объем спроса на кладовые в Петербурге и пригородах вырос на 34% — их купили 1,6 тыс. штук. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), наиболее популярными были кладовки площадью 3–5 кв.м: их доля составила 80% в Петербурге и 64% в Ленобласти.

    В Петербурге и области кладовку приобрел каждый 20-й покупатель квартиры, в то время как в Москве уже каждый седьмой.

    На конец июня на первичном рынке Петербурга и пригородов в продаже было 4,4 тыс. кладовых помещений в 57 жилых комплексах, что на 38% больше, чем годом ранее. 85% кладовых находятся в подземных этажах рядом с паркингом, остальные — на первом этаже или выше.

    — В силу сокращения средней площади квартир и увеличения доли малогабаритного жилья спрос на кладовые помещения будет сохраняться, — отмечает Светлана Московченко, руководитель департамента управления проектами Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Нередко их покупают жители соседних домов в пешеходной доступности от новостройки с кладовками в предложении.

    Основную часть, 77% предложения. составляют кладовки средней площадью 3–6 кв. м, хотя на рынке разброс площадей достаточно широк — от 1,4 до 20 кв. м.

    По итогам первого полугодия средняя цена такого помещения выросла на 9% и составила 105 тыс. руб. за кв. м. Больше всего подорожали кладовые в ЖК высокого класса — на 44% до 217 тыс. руб. за «квадрат». При этом в объектах массового спроса подорожание составило 3%, в среднем до 82 тыс. руб.

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