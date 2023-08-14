В Москве арестованный за наркотики мужчина сбежал из больницы через окно

В Москве арестованный по подозрению в обороте наркотиков мужчина ухитрился сбежать во время обследования в больнице. На воле он оставался недолго.



11 августа суд арестовал мужчину по уголовному делу по части 3 статьи 30 части 4 статьи 228.1 УК РФ (попытка незаконного оборота наркотических веществ), в СИЗО он пожаловался на плохое самочувствие, его госпитализировали, пишет 14 августа РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка.



В больнице ему решили сделать МРТ, для чего потребовалось снять спецсредства, и в помещении он остался один. Воспользовавшись этим, мужчина сбежал через окно второго этажа.

