    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    5 м/с, зап

    763мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd98.21eur107.97

    В Москве арестованный за наркотики мужчина сбежал из больницы через окно

    290
    1 комментарий

    В Москве арестованный по подозрению в обороте наркотиков мужчина ухитрился сбежать во время обследования в больнице. На воле он оставался недолго.

    11 августа суд арестовал мужчину по уголовному делу по части 3 статьи 30 части 4 статьи 228.1 УК РФ (попытка незаконного оборота наркотических веществ), в СИЗО он пожаловался на плохое самочувствие, его госпитализировали, пишет 14 августа РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка.

    В больнице ему решили сделать МРТ, для чего потребовалось снять спецсредства, и в помещении он остался один. Воспользовавшись этим, мужчина сбежал через окно второго этажа.

    В кратчайшие сроки злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска и находится в СИЗО №7, добавили в пресс-службе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    Гость14 Авг 2023 в 16:14
    № 7.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close