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    В Краснодаре электросамокатчик сбил девушку с грудным ребенком на руках

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    Молодой человек на электросамокате сбил няню с грудным ребенком на руках на пешеходном переходе в Краснодаре. Девушка приняла основной удар на себя, однако и десятимесячный малыш получил травмы.

    Авария случилась в субботу около 23:30 на пересечении Красной и Карасунской улиц, пишет 14 августа 93.RU. Няня переходила на зеленый, а парень на самокате ехал на красный. В результате наезда у ребенка диагностировали перелом ключицы и ушиб правой руки. У девушки повреждены плечо, шея и сильная гематома на голове. На кадрах видеозаписи инцидента видно, что сбивший их молодой человек сначала подбежал и помог им подняться, но после скрылся.

    Проверку по факту случившегося проводит Следственный комитет. Водителя электросамоката ищут.

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