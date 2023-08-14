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    На острие моды. В ТРК на проспекте Просвещения мужчина с ножом распугивал посетителей

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    Петербуржец закончил шопинг лицом в пол в Выборгском районе. Обновить гардероб ему помешало агрессивное настроение.

    Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 14 августа, двумя днями ранее в торговый центр на проспекте Просвещения зашёл эмоциональный посетитель. Мужчина демонстрировал нож, направлял его на других людей. Приставал к продавцам. По сигналу тревожной кнопки в ТРК приехал наряд Росгвардии.

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    19-летнего агрессора задержали, нож у него изъяли. «Росгвардейцы применили в отношении правонарушителя спецсредства — наручники, после чего доставили задержанного в 58-й отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств», — добавили в ведомстве.

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