Петербуржцам расскажут, почему в городе не строили туалеты и где брали начало бульварные сплетни

Незаурядный заход выбран для экскурсии от ДК Лурье «Три века Александровского сада». Вопрос про туалеты будет, конечно, не главным — но, как все мы знаем, не лишним. Тем более что до некоторого времени их не строили специально. 18+



Фото: Наталья Гончарова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Слово «нужда» словари определяют как потребность в чем-то, обычно потребность «острую». У горожан нужда в туалетах была велика, однако почему-то не удовлетворялась. Причем именно в центре города — а им в свое время стали окрестности Адмиралтейства, которое изначально должно было быть просто градообразующим предприятием.



Первый общественный туалет открыл Петр I, только было это в Москве, в 1699 году. Выгребные ямы с помостами. А в Петербурге первый общественный туалет появился лишь в 1871 году, в саду на Манежной площади. Город вовсю готовился отмечать в следующем году 200-летие первого российского императора, возле Адмиралтейства по проекту садовода Э. Регеля начали разбивать сад — впрочем, названный в честь другого императора, Александра II. Позже там появился «танцующий» фонтан, памятники великим писателям — было где отдохнуть душой гуляющим. А вот возможность справить нужду…



Но если бы вы увидели общественный туалет, который наконец появился в Александровском саду (случилось это только в начале ХХ века), то приняли бы его за особняк.



15 августа идем на экскурсию с Викторией Белозеровой и с ней иначе взглянем на давно знакомый сад. Узнаем, кто в 1907 году провел первую трамвайную экскурсию, откуда пошло понятие «бульварная сплетня», в какой логике строился Петербург — и да, какой логикой руководствовались, не создавая так долго общественные туалеты в центре. Начало в 12:00. Подробности на сайте ДК Лурье.



Александра Шеромова

