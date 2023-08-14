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    «Аэрофлот» будет компенсировать задержку рейсов бонусными милями, к программе подключат и «Победу»

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    Ввести компенсацию бонусными милями за задержку рейсов по вине компании намерен «Аэрофлот», пишут «Ведомости» 14 августа.

    Мера коснется всех рейсов «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» с кодом SU, которые находятся под коммерческим управлением группы. Так, за задержку от 2 до 4 часов сразу начислят 2 тысячи миль, от 4 до 8 часов — 3 тысячи, свыше 8 часов — 4 тысячи. Компенсация бонусными милями коснется участников программы «Аэрофлот бонус» и дополнит финансовую компенсацию, положенную по законодательству. Если пассажир на момент задержки рейса не является участником бонусной программы, он сможет получить начисления автоматически сразу после регистрации в «Аэрофлот бонус». Компенсацию милями компания рассчитывает ввести до конца этого года.

    Подключат к программе лояльности и лоукостер «Победа». Запустить начисление миль за полеты «дочкой» «Аэрофлота» планируют до конца года, покупка билетов на бонусные мили будет доступна в 2024 году.

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