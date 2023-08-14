Книгу американского неонациста Мейсона признали экстремистской после бесед с группировкой из Бурятии

Приморский районный суд признал экстремистским материалом книгу «Осада» американского неонациста Джеймса Мейсона, удовлетворив иск прокурора Ленобласти. Об этом 14 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
На литературный труд Мейсона правоохранители обратили внимание после допросов жителей Бурятии, обвиняемых в экстремизме. Четыре человека были задержаны в октябре 2021 года, в ходе обысков у них нашли патроны, различные ножи, нацистскую символику и литературу. В ходе бесед с фигурантами было установлено, что на их идеологию повлияла запрещенная в США нацистская террористическая организация Atomwaffen division и книга «Осада» Джеймса Мейсона.
Последнюю книгу должностные лица нашли по 11 электронным адресам. Администрировались сайты из Германии, США, Панамы и Украины.