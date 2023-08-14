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    В Польше задержали россиян за распространение пропагандистских материалов о ЧВК «Вагнер»

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    В Польше арестовали двух россиян, которые распространяли пропагандистские материалы о ЧВК «Вагнер». Об этом 14 августа сообщил в соцсетях министр внутренних дел и администрации республики Матеуш Каминский.

    Министр уточнил, что личности обоих граждан России установили сотрудники Агентства внутренней безопасности страны совместно с полицией. Они, по информации чиновника, распространяли пропагандистский контент про ЧВК «Вагнер» в Кракове и Варшаве.

    Обоим предъявлены обвинения в шпионаже. Каминский добавил, что в скором времени будут озвучены подробности.

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    ПольшаШпионажПодозрения в шпионажеЧВК Вагнер
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