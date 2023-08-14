Тельцам — трешки, Ракам — однушки. Люди разных знаков Зодиака покупают жилье по-разному

Однокомнатные квартиры чаще покупают Раки, а среди покупателей студий и двушек преобладают Близнецы. Такие данные приводит Группа ЛСР, изучив предпочтения клиентов в зависимости от знака Зодиака. Исследование проводилось с апреля 2022 по апрель 2023 года среди покупателей квартир во всех петербургских проектах компании — во всех локациях и сегментах.



Данные исследования показали, что квартиры с тремя комнатами чаще других покупают Тельцы, а Львы останавливают свой выбор на четырехкомнатных квартирах. Они же в лидерах по покупке жилья в премиальном сегменте, в то время как Рыб «элитка» интересует меньше всего. В бизнес-классе квартиры чаще присматривают Раки, реже — Стрельцы. В сегменте «комфорт» большая часть сделок приходится на Раков и Львов.

