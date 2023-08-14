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    Тельцам — трешки, Ракам — однушки. Люди разных знаков Зодиака покупают жилье по-разному

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    Однокомнатные квартиры чаще покупают Раки, а среди покупателей студий и двушек преобладают Близнецы. Такие данные приводит Группа ЛСР, изучив предпочтения клиентов в зависимости от знака Зодиака. Исследование проводилось с апреля 2022 по апрель 2023 года среди покупателей квартир во всех петербургских проектах компании — во всех локациях и сегментах.

    Данные исследования показали, что квартиры с тремя комнатами чаще других покупают Тельцы, а Львы останавливают свой выбор на четырехкомнатных квартирах. Они же в лидерах по покупке жилья в премиальном сегменте, в то время как Рыб «элитка» интересует меньше всего. В бизнес-классе квартиры чаще присматривают Раки, реже — Стрельцы. В сегменте «комфорт» большая часть сделок приходится на Раков и Львов.

    Что касается предпочтений по локациям, то Васильевский остров чаще выбирают Тельцы и Скорпионы, в Красногвардейском районе селятся Раки, Близнецам больше по душе Московский, а Невский район пользуется популярностью у Весов и Дев. Овны в основном выбирают Приморский, они же предпочитают жить поближе к природе, а Близнецы часто выбирают квартиры у воды.

    Среди покупателей квартир в ипотеку оказалось больше всего Львов — 1899 сделок, а среди тех, кто оплачивает покупку наличными, лидерство принадлежит Овнам — 602 договора.

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