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    Перед новым учебным годом Роспотребнадзор запустил горячую линию по товарам для школьников

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    Задать вопросы по качеству и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей можно будет Роспотребнадзору с 14 по 25 августа. В преддверии нового учебного года открыта горячая линия, сообщает пресс-служба ведомства.

    Специалисты ответят на вопросы про детскую одежду и обувь, игрушки, школьную форму, канцелярские товары и дадут пояснения к действующим нормативным требованиям к таким товарам.

    На официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора можно узнать, как правильно выбрать школьную форму и портфели, а также организовать режим дня для школьника.

    Единый консультационный центр Роспотребнадзора — 8 800 555 49 43 — работает круглосуточно.

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