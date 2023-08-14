Перед новым учебным годом Роспотребнадзор запустил горячую линию по товарам для школьников

Задать вопросы по качеству и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей можно будет Роспотребнадзору с 14 по 25 августа. В преддверии нового учебного года открыта горячая линия, сообщает пресс-служба ведомства.



Специалисты ответят на вопросы про детскую одежду и обувь, игрушки, школьную форму, канцелярские товары и дадут пояснения к действующим нормативным требованиям к таким товарам.



На официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора можно узнать, как правильно выбрать школьную форму и портфели, а также организовать режим дня для школьника.

