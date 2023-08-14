В Петербурге девушка молила о помощи из закрытой квартиры, но избавителей встретила выстрелом в дверь

В Невском районе Петербурга женщину под веществами заперли в квартире. Она кричала и звала на помощь, но выстрелила в дверь, когда пришли её вызволять. Об этом стало известно «Фонтанке» 14 августа.



В полицию житель дома 138, корпус 2, по проспекту Обуховской Обороны позвонил около девяти вечера. Он сообщил, что услышал женские крики. Он якобы вышел на балкон и спросил у кричавшей, что случилось. Женщина рассказала, что друзья заперли её в квартире два дня назад.



Наряд прибыл на место, стал разговаривать с женщиной. И в этот момент раздался выстрел. Никто не пострадал.

