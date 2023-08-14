    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 20

    3 м/с, зап

    761мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd98.21eur107.97

    В Петербурге девушка молила о помощи из закрытой квартиры, но избавителей встретила выстрелом в дверь

    7754
    26 комментариев

    В Невском районе Петербурга женщину под веществами заперли в квартире. Она кричала и звала на помощь, но выстрелила в дверь, когда пришли её вызволять. Об этом стало известно «Фонтанке» 14 августа.

    В полицию житель дома 138, корпус 2, по проспекту Обуховской Обороны позвонил около девяти вечера. Он сообщил, что услышал женские крики. Он якобы вышел на балкон и спросил у кричавшей, что случилось. Женщина рассказала, что друзья заперли её в квартире два дня назад.

    Наряд прибыл на место, стал разговаривать с женщиной. И в этот момент раздался выстрел. Никто не пострадал.

    Полицейские дождались мужчину с ключами от входной двери. Когда квартиру открыли, то нашли в помещении 24-летнюю жительницу Читы. Она, по предварительной информации, была в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

    Женщина объяснила, что употребляла вещества, отключилась, а очнулась в запертой квартире. В шкафу обнаружился охотничий карабин «Вепрь-12» 12 калибра. Разрешение на него не нашли. Проводится проверка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВыстрелЗакрытая дверь
    ЛАЙК1
    СМЕХ15
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ25
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 26

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    26
    close