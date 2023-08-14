В Петербурге девушка молила о помощи из закрытой квартиры, но избавителей встретила выстрелом в дверь

В Невском районе Петербурга женщину под веществами заперли в квартире. Она кричала и звала на помощь, но выстрелила в дверь, когда пришли её вызволять. Об этом стало известно «Фонтанке» 14 августа.
В полицию житель дома 138, корпус 2, по проспекту Обуховской Обороны позвонил около девяти вечера. Он сообщил, что услышал женские крики. Он якобы вышел на балкон и спросил у кричавшей, что случилось. Женщина рассказала, что друзья заперли её в квартире два дня назад.
Наряд прибыл на место, стал разговаривать с женщиной. И в этот момент раздался выстрел. Никто не пострадал.
Полицейские дождались мужчину с ключами от входной двери. Когда квартиру открыли, то нашли в помещении 24-летнюю жительницу Читы. Она, по предварительной информации, была в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.
Женщина объяснила, что употребляла вещества, отключилась, а очнулась в запертой квартире. В шкафу обнаружился охотничий карабин «Вепрь-12» 12 калибра. Разрешение на него не нашли. Проводится проверка.