Очевидцы: движение на Пулковском шоссе встало, люди с чемоданами идут пешком

На Пулковском шоссе утром 14 августа наблюдаются пробки в обе стороны.
«Жёсткая пробка на Пулковском шоссе со стороны области. Без движения. Говорят, кого-то пропускают. Люди идут пешком с чемоданами в аэропорт. Минут 40 уже точно, это я ещё близко к началу пробки», — рассказывает читатель «Фонтанки».
«Пулковское шоссе стоит. Не медленно едет, а просто стоит. Люди из автобусов выходят и идут по шоссе», — пишет читательница Екатерина.
Судя по «Яндекс.Карте», пробка в направлении города растянулась примерно на 4,5 километра, в направлении области — на 1,3 километра от КАД. В целом на дорогах Петербурга, по данным «Яндекса» на 9:55, 4 балла — на 1 балл больше, чем обычно в это время в понедельник.