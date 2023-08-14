    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, зап

    760мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd98.21eur107.97

    В Петербурге стоматолог пригласил друга в рабочий кабинет, а потом избил его

    обсудить

    Врача-стоматолога задержали в Петербурге после того, как от поликлинике в Кировском районе Петербурга увезли избитого мужчину.

    Скорая забрала 60-летнего мужчину в крови от здания стоматологической клиники на проспекте Народного ополчения около одиннадцати вечера 12 августа, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 августа. Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в городскую больницу 3 23. там у него зафиксировали многочисленные травмы и переломы костей черепа.

    Меньше, чем через сутки в квартире на Ленинском проспекте был задержан 55-летний стоматолог-ортодонт с 30-летним стажем. По версии следствия, он пригласил знакомого после рабочего дня в свой кабинет. Там они якобы выпивали. А потом произошел конфликт, в ходе которого врач избил визитера.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СтоматологСтоматологияНападениеЗадержание
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close