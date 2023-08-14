В Петербурге стоматолог пригласил друга в рабочий кабинет, а потом избил его

Врача-стоматолога задержали в Петербурге после того, как от поликлинике в Кировском районе Петербурга увезли избитого мужчину.



Скорая забрала 60-летнего мужчину в крови от здания стоматологической клиники на проспекте Народного ополчения около одиннадцати вечера 12 августа, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 августа. Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в городскую больницу 3 23. там у него зафиксировали многочисленные травмы и переломы костей черепа.



Меньше, чем через сутки в квартире на Ленинском проспекте был задержан 55-летний стоматолог-ортодонт с 30-летним стажем. По версии следствия, он пригласил знакомого после рабочего дня в свой кабинет. Там они якобы выпивали. А потом произошел конфликт, в ходе которого врач избил визитера.

