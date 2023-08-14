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    Из подвала в центре Петербурга госпитализировали женщину

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    Дважды за ночь 14 августа в Центральном районе Петербурга тушили пожары, информирует городское ГУ МЧС.

    В 2:14 поступил вызов на 3-ю Советскую улицу, 7. Там огонь охватил 10 квадратных метров в подвале. На место прибыли четыре машины МЧС и 20 человек личного состава. Они ликвидировали возгорание в 2:53. Пострадала женщина, её госпитализировали.

    В 6:24 в МЧС сообщили о ЧП в Виленском переулке, 3, что рядом с улицей Восстания. В коридоре отдельной квартиры загорелась обстановка на площади 2 квадратных метра. Три расчёта (15 человек) ликвидировали пожар в 7:11. «Сведения о пострадавших не поступали», — отмечается в сообщении.

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