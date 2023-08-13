Из квартиры на Ленинском спасли брошенную на две недели собаку. Соседей встревожили опарыши

Жителям дома на Ленинском проспекте пришлось звать на помощь полицию, чтобы проверить, что происходит в одной из квартир. Очевидцы говорили, что там две недели сидит взаперти собака.

Сообщение в полицию поступило 13 августа, стало известно «Фонтанке». Жильцы говорили, что из квартиры ползут личинки, а хозяева куда-то уехали.

У двери обнаружились опарыши, а в квартире выла собака. Людей внутри не было — ни живых, ни мертвых. Собаку передали соседям, квартиру опечатали, связаться с собственниками пока не получилось.