Аноним и «заботливая» мать. Двое петербуржцев просят полицию проверить сообщения о насилии над детьми

За день 13 августа двое жителей Петербурга обратились в полицию с заявлениями о возможном насилии над их несовершеннолетними родственниками. Один узнал о противоправном от анонимного доброхота, а другая в разговоре с внучкой.

Как стало известно «Фонтанке», 35-летний инженер обратился в отдел полиции Красногвардейского района. Он рассказал, что в вотсапе ему написала неизвестная женщина, без особых пояснений она скинула ему скриншоты переписки с его одноклассником. Характер переписки свидетельствовал, что приятель, возможно, домогался пятилетней дочери заявителя. Девочка сейчас гостит у родственников в Казахстане. Проводится проверка.