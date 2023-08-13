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    Аноним и «заботливая» мать. Двое петербуржцев просят полицию проверить сообщения о насилии над детьми

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    За день 13 августа двое жителей Петербурга обратились в полицию с заявлениями о возможном насилии над их несовершеннолетними родственниками. Один узнал о противоправном от анонимного доброхота, а другая в разговоре с внучкой.

    Как стало известно «Фонтанке», 35-летний инженер обратился в отдел полиции Красногвардейского района. Он рассказал, что в вотсапе ему написала неизвестная женщина, без особых пояснений она скинула ему скриншоты переписки с его одноклассником. Характер переписки свидетельствовал, что приятель, возможно, домогался пятилетней дочери заявителя. Девочка сейчас гостит у родственников в Казахстане. Проводится проверка.

    Вторая заявительница рассказала о возможном насилии в отношении ее девятилетней внучки. Девочка с разговоре с бабушкой рассказала, как с нее снимал трусы и трогал сожитель матери. По словам ребенка, она поделилась пережитым и с мамой, но женщина сказала никому ничего не говорить. Точное место проживания внучки бабушке неизвестно, семья живет где-то в районе областного поселка Сосново.

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