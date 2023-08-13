Под Белгородом мужчину оглушило снарядом, обстрелов при этом не было

Из села Борисовка в Белгородской области в больницу увезли мужчину с множественными осколочными ранениями и баротравмой. Приотритетная версия — взрыв боеприпаса.

О пострадавшем вечером 13 августа сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, осколки попали в голову и в спину мужчины, у него также повреждены барабанные перепонки. Его увезли в больницу Белгорода.

На месте взрыва работают спецслужбы. По предварительной версии, взорвался неустановленный боеприпас, неизвестно когда прилетевший в Борисовку.

Ранее в Белгороде в результате атаки БПЛА был поврежден фасад жилого дома и 16 припаркованных во дворе машин.