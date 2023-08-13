    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, ю-з

    759мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd98.21eur107.97

    Спецоперация на Украине

    Беспилотник ударил по жилому дому в Белгороде — эта и другие новости вокруг СВО за 13 августа

    Главные события последних суток

    336
    2 комментария
    В Белгороде прогремел взрыв
    В Белгороде прогремел взрывФото: «Настоящий Гладков» / T.me
    ПоделитьсяПоделиться

    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 13 августа.

    Задержали напавшего на инвалида СВО

    Полицейские задержали третьего напавшего на вернувшегося с СВО инвалида в Забайкалье. Мужчина сам пришел в отдел полиции, сообщает пресс-служба УМВД России по краю.

    Ранее 43-летнего Ивана Зырянова, обвиняемого в избиении участника СВО, объявили в межгосударственный розыск. Его искали на протяжении недели. Само нападение произошло ночью 5 августа. Злоумышленники толпой избили двоих инвалидов, каждый из которых потерял ногу во время боев. Подробнее об инциденте читайте здесь.

    Атаки ВСУ

    По населенным пунктам Белгородской области за прошлые сутки выпустили девять боеприпасов, силы ПВО сбили два беспилотника. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. Осколки одного из дронов повредили дом.

    Позднее Гладков сообщил о взрыве в Белгороде. По предварительной информации, причина ЧП — удар БПЛА. Пострадавших нет, однако имеются серьезные разрушения на земле.

    — Произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7-го по 13-й этаж. Выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания. Поквартирный обход продолжается, — проинформировал губернатор Белгородской области в своем телеграм-канале. — Также повреждения получили порядка 15 машин.

    В результате взрыва оказались повреждены автомобили...
    В результате взрыва оказались повреждены автомобили...Фото: «Настоящий Гладков» / T.me
    ПоделитьсяПоделиться
    ...и фасад здания
    ...и фасад зданияФото: «Настоящий Гладков» / T.me
    ПоделитьсяПоделиться

    В Минобороны заявили о еще одном беспилотнике, уничтоженном силами противовоздушной обороны в небе над Курской областью. Пострадавших и разрушений нет.

    Раненые при обстреле

    Три человека получили осколочные ранения при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, в селе Волфино зафиксировали 10 прилетов, один из снарядов попал в жилой дом.

    — Обязательно поможем в восстановлении жилья. К сожалению, пострадали три мирных жителя, с осколочными ранениями средней степени тяжести их доставляют в центральную районную больницу, — написал Старовойт в своем телеграм-канале.

    В Белгороде прогремел взрыв
    В Белгороде прогремел взрывФото: «Настоящий Гладков» / T.me
    В результате взрыва оказались повреждены автомобили...
    В результате взрыва оказались повреждены автомобили...Фото: «Настоящий Гладков» / T.me
    ...и фасад здания
    ...и фасад зданияФото: «Настоящий Гладков» / T.me

    По теме

    Спецоперация на УкраинеБелгородБеспилотникиВСУПВО

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close