Беспилотник ударил по жилому дому в Белгороде — эта и другие новости вокруг СВО за 13 августа

В Белгороде прогремел взрыв Фото: «Настоящий Гладков» / T.me Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 13 августа.



Задержали напавшего на инвалида СВО Полицейские задержали третьего напавшего на вернувшегося с СВО инвалида в Забайкалье. Мужчина сам пришел в отдел полиции, сообщает пресс-служба УМВД России по краю.

Ранее 43-летнего Ивана Зырянова, обвиняемого в избиении участника СВО, объявили в межгосударственный розыск. Его искали на протяжении недели. Само нападение произошло ночью 5 августа. Злоумышленники толпой избили двоих инвалидов, каждый из которых потерял ногу во время боев. Подробнее об инциденте читайте здесь.



Атаки ВСУ По населенным пунктам Белгородской области за прошлые сутки выпустили девять боеприпасов, силы ПВО сбили два беспилотника. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. Осколки одного из дронов повредили дом. Позднее Гладков сообщил о взрыве в Белгороде. По предварительной информации, причина ЧП — удар БПЛА. Пострадавших нет, однако имеются серьезные разрушения на земле. — Произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7-го по 13-й этаж. Выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания. Поквартирный обход продолжается, — проинформировал губернатор Белгородской области в своем телеграм-канале. — Также повреждения получили порядка 15 машин.

В результате взрыва оказались повреждены автомобили... Фото: «Настоящий Гладков» / T.me Поделиться Поделиться





...и фасад здания Фото: «Настоящий Гладков» / T.me Поделиться Поделиться





В Минобороны заявили о еще одном беспилотнике, уничтоженном силами противовоздушной обороны в небе над Курской областью. Пострадавших и разрушений нет. Раненые при обстреле Три человека получили осколочные ранения при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, в селе Волфино зафиксировали 10 прилетов, один из снарядов попал в жилой дом.

— Обязательно поможем в восстановлении жилья. К сожалению, пострадали три мирных жителя, с осколочными ранениями средней степени тяжести их доставляют в центральную районную больницу, — написал Старовойт в своем телеграм-канале.