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    В Королеве пьяный мужчина кричал, что он из ЧВК, и грозил гранатой

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    Неоднократно судимый житель Королева пришел в парк с гранатой и грозился её взорвать после ссоры с отдыхающими, сообщает MSK1.

    Как пишет 13 августа издание, в центральном парке Юбилейного района города пьяный мужчина поссорился с находящейся рядом компанией, и в качестве последнего аргумента достал предмет, схожий с гранатой, угрожая всех взорвать. Очевидцы вызвали полицию и обладателя гранаты увезли в отдел.

    В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что нарушителем оказался местный житель 1988 года рождения. А показывал он учебную имитационную гранату, которая опасности не представляет. Проводится проверка.

    «Телеканал 360» со ссылкой на Baza утверждает, что мужчина во время перепалки кричал, что он из «Вагнера» и якобы действительно оказался одним из бойцов ЧВК.

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