В Королеве пьяный мужчина кричал, что он из ЧВК, и грозил гранатой

Неоднократно судимый житель Королева пришел в парк с гранатой и грозился её взорвать после ссоры с отдыхающими, сообщает MSK1.

Как пишет 13 августа издание, в центральном парке Юбилейного района города пьяный мужчина поссорился с находящейся рядом компанией, и в качестве последнего аргумента достал предмет, схожий с гранатой, угрожая всех взорвать. Очевидцы вызвали полицию и обладателя гранаты увезли в отдел.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что нарушителем оказался местный житель 1988 года рождения. А показывал он учебную имитационную гранату, которая опасности не представляет. Проводится проверка.