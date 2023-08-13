Как «Зенит» обыграл худшую команду сезона и вернулся в чемпионскую гонку

Футбольный клуб «Зенит» обыграл в Петербурге воронежский «Факел», идущий на последнем месте. Для этого хватило всего одного мяча.
«Зенит» после трех стартовых туров почти выписали из гонки за чемпионство. На это наложились проблемы с составом: ушли несколько определяющих игру футболистов, среди которых самый ценный игрок прошлого сезона Малком и важное звено в центральной линии Далер Кузяев. В то же время на постоянной основе стал выходить бразильский 19-летний защитник Роберт Ренан, о таланте которого так много писали и которым вроде бы интересуется даже мадридский «Реал». Однако пока он никак не проявляет свой талант на поле. В предыдущем туре «Динамо» забило два из трех своих голов из-за его ошибок. Однако тренерский штаб «Зенита» продолжает в него верить. Всё-таки со скамейки парня не продать.
В целом ситуация в таблице после трех туров сложилась действительно тяжелая. «Спартак» выдал лучший старт в своей истории и даже возглавил таблицу. В четвертом туре красно-белые, правда, неожиданно оступились на «Урале» (2:3), но тот же «Краснодар» свой матч выиграл, и теперь сам идет на первой строчке с 12-ю очками. «Зенит» же перед матчем 4-го тура против воронежского «Факела» находился в середине таблицы. И этот матч должен был показать, вернется ли Петербург в чемпионскую гонку или кризис продолжится. Когда, если не в матче с задней командой РПЛ: после трёх туров — два поражения и одна ничья.
Главный тренер Сергей Семак выпустил в стартовом составе: Михаила Кержакова, Вячеслава Караваева, Страхиню Эраковича, Роберта Ренана, Дугласа Сантоса (капитан команды), Марио Фернандеса, Дмитрия Васильева, Вендела, Клаудиньо, Матео Кассьерру, Ивана Сергеева.
Судя по составу, Сергей Семак окончательно перешёл на схему 3–5–2 с тремя центральными защитниками и двумя нападающими. Отметим и дебют в РПЛ 19-летнего воспитанника Академии «Зенита» Дмитрия Васильева. Нечасто в современном «Зените» собственные воспитанники в столь юном возрасте играют с первых минут.
Петербуржцы сразу завладели мячом. Как и ожидалось, они много навешивали и простреливали в штрафную на Сергеева и Кассьерру.
На 16-й минуте сине-бело-голубые вышли вперёд. Атаку начал Эракович, забросив мяч длинной передачей под чужую штрафную. Фернандес головой сделал скидку к вратарской, а Кассьерра из борьбы протолкнул мяч на Сергеева — и тот уже из выгодной позиции не промахнулся.
Вскоре мяч снова побывал в сетке ворот гостей, но и в этот раз судья зафиксировал офсайд. Кассьерра пробил из вратарской мимо вратаря, а уже потом увидел поднятый сигнал арбитра!
«Факел» в основном защищался, но однажды сумел провести неплохую контратаку. Василий Черов справа прострелил в центр штрафной, а Вячеслав Якимов выиграл борьбу в воздухе и пробил головой. Ситуацию спас Кержаков, переведя мяч в эффектном прыжке в перекладину.
Под конец первого тайма еще один момент получил Сергеев, воспользовавшись неожиданным падением Сергея Божина. Иван ворвался в штрафную «Факела» и попытался пробить мимо вышедшего из ворот Виталия Гудиева, но тот плечом перевел в перекладину. Сразу после этого момента получил желтую карточку за грубый фол.
Второй тайм «Зенит» начал более спокойно, но все равно сохраняя тотальное преимущество. В какой-то момент петербуржцы окружили вратарскую зону, но Сергеев в решающий момент не дотянулся до мяча.
На 64 минуте второй момент в игре создали воронежцы. Божин опередил Кассьерру на подаче стандарта от Никиты Моцпана и переправил мяч в каркас ворот. Впрочем, лайнсмен все равно показал офсайд.
Незадолго до окончания основного времени чуть не подрались Алип и Аппаев. Судья Павел Шадыханов пропустил этот момент, но видеоассистенты подсказали главному арбитру. В итоге обоим игрокам выписали предупреждения.
Игра и вовсе чуть не закончилась скандалом и всеобщей дракой. Изначально рефери заподозрил игру рукой со стороны Эраковича в штрафной «Зенита». Дело шло к пенальти. Но в итоге VAR судья на мониторе усмотрел чуть раньше фол упавшего Максимова на Васильеве. Все это возмутило гостей, и едва не началась драка. Но судья сумел погасить страсти. Закончился матч успешной контратакой «Зенита». Второй гол на 90+8 минуте забил Мантуан и установил итоговый счет 2:0. «Зенит» остался в чемпионской гонке. Впереди главное испытание — матч в Москве против «Спартака» 20 августа.