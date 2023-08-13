Как «Зенит» обыграл худшую команду сезона и вернулся в чемпионскую гонку

Футбольный клуб «Зенит» обыграл в Петербурге воронежский «Факел», идущий на последнем месте. Для этого хватило всего одного мяча.

«Зенит» после трех стартовых туров почти выписали из гонки за чемпионство. На это наложились проблемы с составом: ушли несколько определяющих игру футболистов, среди которых самый ценный игрок прошлого сезона Малком и важное звено в центральной линии Далер Кузяев. В то же время на постоянной основе стал выходить бразильский 19-летний защитник Роберт Ренан, о таланте которого так много писали и которым вроде бы интересуется даже мадридский «Реал». Однако пока он никак не проявляет свой талант на поле. В предыдущем туре «Динамо» забило два из трех своих голов из-за его ошибок. Однако тренерский штаб «Зенита» продолжает в него верить. Всё-таки со скамейки парня не продать.



В целом ситуация в таблице после трех туров сложилась действительно тяжелая. «Спартак» выдал лучший старт в своей истории и даже возглавил таблицу. В четвертом туре красно-белые, правда, неожиданно оступились на «Урале» (2:3), но тот же «Краснодар» свой матч выиграл, и теперь сам идет на первой строчке с 12-ю очками. «Зенит» же перед матчем 4-го тура против воронежского «Факела» находился в середине таблицы. И этот матч должен был показать, вернется ли Петербург в чемпионскую гонку или кризис продолжится. Когда, если не в матче с задней командой РПЛ: после трёх туров — два поражения и одна ничья.



Главный тренер Сергей Семак выпустил в стартовом составе: Михаила Кержакова, Вячеслава Караваева, Страхиню Эраковича, Роберта Ренана, Дугласа Сантоса (капитан команды), Марио Фернандеса, Дмитрия Васильева, Вендела, Клаудиньо, Матео Кассьерру, Ивана Сергеева.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Судя по составу, Сергей Семак окончательно перешёл на схему 3–5–2 с тремя центральными защитниками и двумя нападающими. Отметим и дебют в РПЛ 19-летнего воспитанника Академии «Зенита» Дмитрия Васильева. Нечасто в современном «Зените» собственные воспитанники в столь юном возрасте играют с первых минут.

Петербуржцы сразу завладели мячом. Как и ожидалось, они много навешивали и простреливали в штрафную на Сергеева и Кассьерру.



На 16-й минуте сине-бело-голубые вышли вперёд. Атаку начал Эракович, забросив мяч длинной передачей под чужую штрафную. Фернандес головой сделал скидку к вратарской, а Кассьерра из борьбы протолкнул мяч на Сергеева — и тот уже из выгодной позиции не промахнулся.



Вскоре мяч снова побывал в сетке ворот гостей, но и в этот раз судья зафиксировал офсайд. Кассьерра пробил из вратарской мимо вратаря, а уже потом увидел поднятый сигнал арбитра!

«Факел» в основном защищался, но однажды сумел провести неплохую контратаку. Василий Черов справа прострелил в центр штрафной, а Вячеслав Якимов выиграл борьбу в воздухе и пробил головой. Ситуацию спас Кержаков, переведя мяч в эффектном прыжке в перекладину.

Под конец первого тайма еще один момент получил Сергеев, воспользовавшись неожиданным падением Сергея Божина. Иван ворвался в штрафную «Факела» и попытался пробить мимо вышедшего из ворот Виталия Гудиева, но тот плечом перевел в перекладину. Сразу после этого момента получил желтую карточку за грубый фол.



Второй тайм «Зенит» начал более спокойно, но все равно сохраняя тотальное преимущество. В какой-то момент петербуржцы окружили вратарскую зону, но Сергеев в решающий момент не дотянулся до мяча.

На 64 минуте второй момент в игре создали воронежцы. Божин опередил Кассьерру на подаче стандарта от Никиты Моцпана и переправил мяч в каркас ворот. Впрочем, лайнсмен все равно показал офсайд.



Незадолго до окончания основного времени чуть не подрались Алип и Аппаев. Судья Павел Шадыханов пропустил этот момент, но видеоассистенты подсказали главному арбитру. В итоге обоим игрокам выписали предупреждения.

