Советский неон «Миру — мир» вновь зажгли в Петрозаводске. А могли снести

Советская неоновая вывеска «Миру — мир» снова заработала в Петрозаводске после ремонта, сообщает «Карелия. Ньюс».
Как пишет издание 13 августа, вывеску долго ремонтировали и впервые включили на церемонии открытия «Музея недавнего».
Петрозаводская вывеска «Миру — мир» — вероятно, последний неон, сохранившийся в городе.
Она была изготовлена в ранние 70-е и стояла на крыше одного из бывших цехов авторемзавода, её видели все, кто въезжал в город. До 2022 года неоновая надпись была загорожена деревьями и давно не светилась. Когда её неожиданно демонтировали, то начались разговоры о том, что её могли окончательно уничтожить, но в итоге выяснилось, что надпись увезли на запланированную реставрацию.
Как отмечают местные журналисты, в вывеске работают 236 ламп синего и зеленого цвета.