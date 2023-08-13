Манчини ушел с поста тренера сборной Италии по футболу

Федерация футбола Италии приняла заявление главного тренера национальной сборной Роберто Манчини об отставке.

Сообщение об увольнении Манчини опубликовано на сайта федерации 13 августа. Отмечается, что поступило оно накануне поздно вечером. Его заместитель пока не определен.

Сейчас сборная занимает третье место в отборочной группе на Евро-2024, впереди Украина и Великобритания. На чемпионат мира в Катаре национальная команда под руководством Манчини попасть не смогла.

В 2021 году сборная выиграла чемпионат Европы, под его руководством итальянцы дважды брали «бронзу» Лиги наций УЕФА.