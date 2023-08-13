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    В столичном метро машинисты начали массово уходить на больничный из-за смерти коллеги

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    Машинист в московском метро после третьих подряд суток упал на рельсы и погиб. После этого его коллеги начали массово брать больничные.

    О забастовке работников метрополитена Москвы сообщает портал MSK1.RU 13 августа, заявление профсоюза опубликовано в профильной группе во «ВКонтакте». В нем сказано, что работники перестают выдерживать постоянные переработки, и это на фоне низких зарплат.

    На больничный пока что ушли 37 человек из разных депо. Поводом послужила смерть 28-летнего начальника ПЧ-11. «Человек перерабатывал третьи сутки подряд — буквально уснул на ходу и упал на рельсы. Смертельный исход», — написали в профсоюзе.

    Руководство метро столицы пока забастовку и смерть сотрудника не комментировало.

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