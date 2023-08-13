Салют полетел в зрителей во время фестиваля в Нижнем Новгороде

Чуть не закончился трагедией фестиваль «Великая Русь» в Нижнем Новгороде. Фейерверк полетел в сторону зрителей.
О тревожном окончании фестиваля, на котором зрители слушали музыку, 13 августа пишет NN.ru. Заканчивался праздник фейерверком, но что-то пошло не так, и снаряды полетели в сторону зрителей.
видео c cайта nn.ru
Нижегородцы успели разбежаться или спрятаться, так что в итоге никто не пострадал. На асфальте остались следы горения, осколки и части шаров, при разрыве которых и видно фейерверк.
Территорию сразу оцепили и вызвали пиротехников. Позже компания, которая отвечала за организацию салюта, сообщила о внутренней проверке. МЧС к ликвидации последствий ЧП не привлекали, городские власти также события не комментировали.