Тысячи домов затоплены в Приморье. Десятки населенных пунктов отрезаны от «большой земли» и сидят без света

Более 2 тысяч человек эвакуировано из зоны подтопления в Приморье. Масштабное наводнение оставило людей не только без жилья, но и без дорог и электричества, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.

Как говорится в отчете на утро 13 августа, в 16 муниципальных образованиях Приморского края затоплено 4368 жилых домов, 5654 приусадебных участка, 43 участка автомобильных дорог, отрезано 28 населенных пунктов.