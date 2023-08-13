Тысячи домов затоплены в Приморье. Десятки населенных пунктов отрезаны от «большой земли» и сидят без света

Более 2 тысяч человек эвакуировано из зоны подтопления в Приморье. Масштабное наводнение оставило людей не только без жилья, но и без дорог и электричества, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.
Как говорится в отчете на утро 13 августа, в 16 муниципальных образованиях Приморского края затоплено 4368 жилых домов, 5654 приусадебных участка, 43 участка автомобильных дорог, отрезано 28 населенных пунктов.
Автор: ГУ МЧС России по Приморскому краю
Автор: ГУ МЧС России по Приморскому краю
В Уссурийском, Октябрьском и Надеждинском муниципальных образованиях без электричества сидят 70 многоквартирных и 1129 частных домов. Энергетики ждут, пока подстанции освободятся от воды. Работают более 600 спасателей и 200 единиц техники.
«По решению главы МЧС России Александра Куренкова в Приморье направлена оперативная группа центрального аппарата МЧС России для координации работы по ликвидации последствий наводнений», — сообщили в ведомстве.
Автор: Олег Кожемяко
Автор: Олег Кожемяко
«Вода начала уходить. Там, где это возможно, скоро начнут работать административные комиссии для оценки ущерба и оказания мер поддержки. Спасатели помогут с разбором завалов и расчисткой наносов во дворах», — добавил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.