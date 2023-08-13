    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 24

    1 м/с, сев

    761мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd98.21eur107.97

    Тысячи домов затоплены в Приморье. Десятки населенных пунктов отрезаны от «большой земли» и сидят без света

    909
    5 комментариев

    Более 2 тысяч человек эвакуировано из зоны подтопления в Приморье. Масштабное наводнение оставило людей не только без жилья, но и без дорог и электричества, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.

    Как говорится в отчете на утро 13 августа, в 16 муниципальных образованиях Приморского края затоплено 4368 жилых домов, 5654 приусадебных участка, 43 участка автомобильных дорог, отрезано 28 населенных пунктов.

    Автор: ГУ МЧС России по Приморскому краю

    Автор: ГУ МЧС России по Приморскому краю

    В Уссурийском, Октябрьском и Надеждинском муниципальных образованиях без электричества сидят 70 многоквартирных и 1129 частных домов. Энергетики ждут, пока подстанции освободятся от воды. Работают более 600 спасателей и 200 единиц техники.

    «По решению главы МЧС России Александра Куренкова в Приморье направлена оперативная группа центрального аппарата МЧС России для координации работы по ликвидации последствий наводнений», — сообщили в ведомстве.

    Автор: Олег Кожемяко

    Автор: Олег Кожемяко

    «Вода начала уходить. Там, где это возможно, скоро начнут работать административные комиссии для оценки ущерба и оказания мер поддержки. Спасатели помогут с разбором завалов и расчисткой наносов во дворах», — добавил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close