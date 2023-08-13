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    Водитель микроавтобуса на псковской трассе прокатился по закрытой полосе. Самосвал отправил в больницу троих детей

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    Пять человек пострадали после ДТП между микроавтобусом и самосвалом на трассе Петербург — Псков. За виновником водились прегрешения.

    Как сообщает ГУ МВД региона 13 августа, водитель Volkswagen Transporter не справился с управлением по пути из Петербурга в Псков, это было накануне после четырех часов дня. Он выехал на правую полосу, которая была закрыта на ремонт, и врезался в самосвал.

    В больницу увезли пять пассажиров микроавтобуса — 6, 13 и 15 лет, а также 27-летнюю и 44-летнюю женщин.

    Выяснилось, что у водителя-виновника нет страховки, на него составлен протокол.

    © Фонтанка.Ру

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