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    Петербурженка заявила, что ее юной дочери домогался двоюродный дядя

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    Молодая петербурженка несколько лет назад стала жертвой сексуального насилия. Об этом рассказала ее мать и указала на родственника.

    Речь идет о событиях восьмилетней давности, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 августа. Тогда девочке было 7 лет, в квартире дома на проспекте Большевиков к ней якобы приставал двоюродный брат мужа заявительницы.

    Кроме того, в тот же день в полицию обратилась мать 12-летнего мальчика, чтобы рассказать о тревожной переписке. Она заявила, что незнакомец общается с ребенком и присылает ему интимные фотографии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    © Фонтанка.Ру

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