На востоке Петербурга задержали мужчину, который кричал нехорошее про армию

Житель Невского района Петербурга недалеко от своего дома делал заявления, которые привлекли внимание полиции. Речь шла про власть, президента и армию.

Задержали 35-летнего жителя дома на Дальневосточном проспекте накануне днем, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 августа. Мужчина был нетрезв и якобы дискредитировал армию, оскорблял главу государства и действующую власть.

Пока громкий гражданин отправился в спецприемник с протоколом о появлении в общественных местах в пьяном виде. Пару лет назад он получил условный срок по «наркотической» статье, больше проблем с законом не имел.