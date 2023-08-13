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    На востоке Петербурга задержали мужчину, который кричал нехорошее про армию

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    Житель Невского района Петербурга недалеко от своего дома делал заявления, которые привлекли внимание полиции. Речь шла про власть, президента и армию.

    Задержали 35-летнего жителя дома на Дальневосточном проспекте накануне днем, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 августа. Мужчина был нетрезв и якобы дискредитировал армию, оскорблял главу государства и действующую власть.

    Пока громкий гражданин отправился в спецприемник с протоколом о появлении в общественных местах в пьяном виде. Пару лет назад он получил условный срок по «наркотической» статье, больше проблем с законом не имел.

    © Фонтанка.Ру

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