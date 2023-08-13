Трем девочкам-подросткам пришлось промывать желудок в больницах Петербурга за сутки

В течение субботы медицинская помощь в Петербурге понадобилась трём девочкам с отравлением. Одна из них, по предварительным данным, до этого поссорилась с мамой.

14-летнюю семиклассницу увезли в реанимацию ночью субботы из дома по проспекту Культуры, стало известно «Фонтанке» 13 августа. Девочка живет с мамой, семья не состоит на учетах. В отношении женщины — 42-летней кассирши супермаркета — составлены протоколы о неисполнении родительских обязанностей и о потреблении психотропов подростками.

Кроме того, днем от станции метро «Улица Дыбенко» в больницу увезли девушку лет 17 на вид — у нее было острое отравление. Вечером с таким же диагнозом в тяжелом состоянии госпитализировали 15-летнюю жительницу Тывы, которую забрали от дома у Лиговского проспекта.