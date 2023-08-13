На берегу Ладожского озера полиция искала крошечную собаку, которая оставила в слезах ребенка

Участковый навестил палаточный городок на берегу Ладожского озера в Волховском районе Ленинградской области после того, как в полицию поступило сообщение о покусанном ребенке. Искать пришлось кроху с душой льва.



По данным «Фонтанки», укус на память о встрече с собакой 12 августа получил семилетний мальчик. По словам матери, ребенок играл на берегу, бегал, вскоре она увидела сына в слезах. Обрабатывая рану, услышала о болезненном общении с собакой.



Женщина проинформировала полицию о случившемся, с заявлением пока не обращалась. Рассказ тем не менее уже проверили и отыскали предполагаемого обидчика. Им оказалась чихуа-хуа — миниатюрная собака, способная, как говорят, проявить свой волевой характер. На Ладожском озере она сопровождала 24-летнего жителя Волхова.

