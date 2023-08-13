Умерла дочь Сергея Королева

Дочь основоположника отечественной пилотируемой космонавтики Сергея Королева Наталия скончалась на
Причины смерти не уточняются. Прощание с Королевой состоится 15 августа.
Также сообщение о кончине Наталии Королевой подтвердил Роскосмос.
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Дочь основоположника отечественной пилотируемой космонавтики Сергея Королева Наталия скончалась на
Причины смерти не уточняются. Прощание с Королевой состоится 15 августа.
Также сообщение о кончине Наталии Королевой подтвердил Роскосмос.
Королева являлась ветераном труда, лауреатом Государственной премии СССР, а также премии им.
Сергей Королев был конструктором ракетно-космических систем, руководил организацией и проведением запуска первого искусственного спутника Земли, первого космонавта Юрия Гагарина.
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