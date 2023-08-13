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    Умерла дочь Сергея Королева

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    Дочь основоположника отечественной пилотируемой космонавтики Сергея Королева Наталия скончалась на 89-м году жизни. Об этом в субботу, 12 августа, сообщил ТАСС со ссылкой на координатора программ Федерации космонавтики РФ Ирину Исаеву и историка космонавтики Александра Железнякова.

    Причины смерти не уточняются. Прощание с Королевой состоится 15 августа.

    Также сообщение о кончине Наталии Королевой подтвердил Роскосмос.

    Королева являлась ветераном труда, лауреатом Государственной премии СССР, а также премии им. Н. И. Пирогова Академии медицинских наук СССР. За свою жизнь опубликовала более 200 научных работ, а также несколько книг о своем отце.

    Сергей Королев был конструктором ракетно-космических систем, руководил организацией и проведением запуска первого искусственного спутника Земли, первого космонавта Юрия Гагарина.

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