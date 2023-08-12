На Лиговском «Рено» и «Фольксваген» сошлись на повороте. Среди пострадавших подросток

Полиция выясняет обстоятельства аварии во Фрунзенском районе Петербурга, в результате которой в больнице оказались двое.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, «Фольксваген Поло» и «Рено Логан» не разъехались на пересечении Лиговского проспекта и Курской улицы около четырех часов дня 12 августа .



Оба водителя поворачивали налево, «Логан» при этом ехал по встречной. Двое его пассажиров 19 и 15 лет госпитализированы. По предварительным данным ведомства, обошлось без тяжелых травм.



За рулем «Фольксвагена» сидел 37-летний мужчина, водителю «Логана» 44 года. Им госпитализация не потребовалась.

