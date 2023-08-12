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    На Лиговском «Рено» и «Фольксваген» сошлись на повороте. Среди пострадавших подросток

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    Полиция выясняет обстоятельства аварии во Фрунзенском районе Петербурга, в результате которой в больнице оказались двое.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, «Фольксваген Поло» и «Рено Логан» не разъехались на пересечении Лиговского проспекта и Курской улицы около четырех часов дня 12 августа.

    Оба водителя поворачивали налево, «Логан» при этом ехал по встречной. Двое его пассажиров 19 и 15 лет госпитализированы. По предварительным данным ведомства, обошлось без тяжелых травм.

    За рулем «Фольксвагена» сидел 37-летний мужчина, водителю «Логана» 44 года. Им госпитализация не потребовалась.

    «Установлено, что за 2023 год оба водителя несколько раз привлекались к административной ответственности за нарушения ПДД, — добавили в главке. — По данному факту полицией проводится проверка».

    В соцсетях отмечают, что один из автомобилей был в цветографии такси.

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