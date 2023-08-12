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    В России пользователи жалуются на сбой в работе Google

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    В России наблюдаются сбои в работе Google, следует из данных сервиса Downradar 12 августа.

    По данным на шесть часов вечера, сервис фиксирует более пятисот сообщений. Большинство из Москвы и Петербурга. Кроме российских городов в список с парой десятков жалоб попал Киев.

    В основном пользователи отмечают проблемы с поисковиком. «Поиск не работает (долго думает, потом соединение сброшено, а потом пустой экран)», — пишут в комментариях.

    Корреспондент «Фонтанки» не смог загрузить главную страницу русскоязычной версии Google на мобильном устройстве, с компьютера поисковая страница открылась без каких-либо проблем.

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