Девушка попала в больницу после обморока в «Музее пыток» в Петербурге

Девушка-подросток попала в больницу после посещения выставки, погружающей в атмосферу средневекого правосудия. Судя по отзывам, на прочность там испытывают не только нервную систему.



16-летняя пациентка поступила в детскую больницу имени Святой Марии Магдалины накануне, стало известно «Фонтанке» 12 августа. По словам девушки, она потеряла сознание в «Музее пыток» на Невском проспекте, куда пришла около полудня.

Упала не слишком удачно. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сразу после осмотра домой не отпустили.