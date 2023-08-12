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    Девушка попала в больницу после обморока в «Музее пыток» в Петербурге

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    Девушка-подросток попала в больницу после посещения выставки, погружающей в атмосферу средневекого правосудия. Судя по отзывам, на прочность там испытывают не только нервную систему.

    16-летняя пациентка поступила в детскую больницу имени Святой Марии Магдалины накануне, стало известно «Фонтанке» 12 августа. По словам девушки, она потеряла сознание в «Музее пыток» на Невском проспекте, куда пришла около полудня.

    Упала не слишком удачно. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сразу после осмотра домой не отпустили.

    Выставка на Невском проспекте обещает посетителям открыть мир мрачного и таинственного Средневековья. Без родителей готовы принимать всех, кто старше 12 лет. Но детям, беременным и всем, кто не уверен в крепости нервов, посещение не рекомендуют. Телефона на сайте не нашлось.

    Отзывы разнообразные. Есть восторженные, кому-то не хватило впечатлений. Посетившие летом рассказывают, что на пытки не только смотрели. Кому-то было только немного душно, кто-то вынужден был уйти с экскурсии в полуобморочном состоянии. На одном из сайтов 8 августа оставили сразу два подобных отзыва.

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