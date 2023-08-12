Подарите Надежде надежду. Двенадцатилетней девочке нужна помощь

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Надя Железнова, 12 лет.
Детский церебральный паралич.
Требуется специальная опора для сидения в кресло-коляску. Сьоимлость 378 309 ₽.
«Дочка появилась на свет раньше срока, роды были очень тяжелыми – я вынашивала двойню, но выжила только Надя. С первых дней она развивалась с задержкой. В полгода малышке поставили диагноз ДЦП, а потом появились сопутствующие заболевания: эпилепсия, почечная недостаточность, спастический тетрапарез – паралич рук и ног.
Наденька не может сама передвигаться, даже сидит только с поддержкой. У неё ограничена подвижность суставов, искривлен таз, позвоночник, стопы.
Несмотря на все болезни, дочка улыбчивая и жизнерадостная. В 2019 году она поступила в специализированную школу, а благодаря помощи неравнодушных читателей Русфонда у Нади появилась необходимая ей инвалидная коляска, оснащенная удобными поддержками для тела. Спасибо всем огромное! Дочка с удовольствием ей пользовалась.
Но год назад Надя резко выросла, позвоночник сильно деформировался, и она уже не может сидеть без боли. На уроках приходится лежать. Врачи сказали, что специальная опора вместо спинки и сиденья коляски, изготовленная индивидуально для Нади, спасет ее от боли при сидении и уменьшит риски развития осложнений. Но получить ее за госсчет невозможно. Пожалуйста, помогите дочке! Я воспитываю Надю одна, живем на пособия, и мне не осилить покупку самостоятельно». Галина Железнова, Санкт-Петербург.
Елена Ильина, невролог городской поликлиники №8 (Санкт-Петербург):
«У Нади детский церебральный паралич, сколиоз 3–4-й степени. Учитывая характер нарушений и степень тяжести заболевания, девочке необходима специальная опора для сидения в кресло-коляску, изготовленная индивидуально, которая будет повторять контуры тела и фиксировать его в правильном положении. Это предотвратит усугубление имеющихся и появление новых вторичных осложнений, обеспечит правильную работу дыхательной и пищеварительной систем, повысит качество жизни Нади».