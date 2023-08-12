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    А что там с дождями? Синоптик рассказал, что ждать петербуржцам в субботу

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    Санкт-Петербург все еще находится под влиянием атмосферного фронта, связанного с южным циклоном. В субботу, 12 августа, в городе сохранится облачная с прояснениями погода, существенных осадков не ожидается — кратковременные дожди, местами с грозами, пройдут на территории Ленинградской области. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    В Петербурге сегодня воздух прогреется до 23–25 градусов тепла, ветер задует западный — 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 миллиметра ртутного столба — выше нормы.

    «В воскресенье возможен кратковременный дождь, гроза, днём +24…+26 градусов», — говорится в предварительном прогнозе Леуса в его Telegram-канале.

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