А что там с дождями? Синоптик рассказал, что ждать петербуржцам в субботу

Санкт-Петербург все еще находится под влиянием атмосферного фронта, связанного с южным циклоном. В субботу, 12 августа, в городе сохранится облачная с прояснениями погода, существенных осадков не ожидается — кратковременные дожди, местами с грозами, пройдут на территории Ленинградской области. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



В Петербурге сегодня воздух прогреется до 23–25 градусов тепла, ветер задует западный — 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 миллиметра ртутного столба — выше нормы.

