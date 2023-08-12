«Казанова» сгорел на работе

Нечасто пожарным приходится тушить что-то, что уже находится в воде. Но в ночь на 12 августа было именно так.
Как сообщают участники паблика «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», случилось всё на Мойке, в районе дома номер 40.
Пламя охватило ошвартованный у набережной катер. На корме можно разобрать название — «Казанова».
Причина возгорания неизвестна. Судя по опубликованным кадрам, сначала спасти «Казанову» пытались два расчета пожарных.
Позже к тушению привлекли в два раза больше спасателей.
Как сообщает региональное управление МЧС, «в катере длиной 9 метров происходило горение по всей площади, люди на борту отсутствовали». Сигнал поступил в 00:52 мск. В 01:16 мск пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.
К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 4 единицы техники и 21 человек личного состава.