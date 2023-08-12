«Казанова» сгорел на работе

Нечасто пожарным приходится тушить что-то, что уже находится в воде. Но в ночь на 12 августа было именно так.

Как сообщают участники паблика «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», случилось всё на Мойке, в районе дома номер 40.

Пламя охватило ошвартованный у набережной катер. На корме можно разобрать название — «Казанова».