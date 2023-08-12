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    «Казанова» сгорел на работе

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    Нечасто пожарным приходится тушить что-то, что уже находится в воде. Но в ночь на 12 августа было именно так.

    Как сообщают участники паблика «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», случилось всё на Мойке, в районе дома номер 40.

    Пламя охватило ошвартованный у набережной катер. На корме можно разобрать название — «Казанова».

    Megapolisonline / T.me

    Причина возгорания неизвестна. Судя по опубликованным кадрам, сначала спасти «Казанову» пытались два расчета пожарных.

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    Позже к тушению привлекли в два раза больше спасателей.

    Как сообщает региональное управление МЧС, «в катере длиной 9 метров происходило горение по всей площади, люди на борту отсутствовали». Сигнал поступил в 00:52 мск. В 01:16 мск пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

    К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 4 единицы техники и 21 человек личного состава.

    Фото: Megapolisonline / T.me

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