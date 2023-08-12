18 верных признаков: врач рассказала, как по внешнему виду понять, что человек болен

Наша кожа, ногти, даже походка вкупе с жалобами могут многое о нас рассказать врачу. Нередко он может заподозрить наличие заболевания уже при внешнем осмотре пациента, рассказывает «Доктор Питер».
Какие внешние изменения могут быть очевидными признаками болезней, объясняет врач общей практики, гастроэнтеролог клиники «АБИА» Евгения Москалькова.
Суставы и кости укажут на болезни
При осмотре врачи обращают внимание на такие особенности:
- деформация мелких суставов кистей, утолщение самих суставов, стойкое ограничение подвижности в них. Так проявляется ревматоидный артрит;
- появление плотных и выступающих над поверхностью узелков (тофусов) в области суставов — это характерно для подагры;
- выраженный наклон туловища вперед — это говорит об остеопорозе.
— К примеру, глядя на пожилого человека, который идет, опираясь на трость, сутулится, наклонен вперед либо имеет заметный горб, врач сразу поймет, что такие изменения — следствие остеопороза, а точнее, компрессионных переломов позвоночника вследствие снижения минеральной плотности костей, — объясняет врач Евгения Москалькова. — Увидев стопу человека, чаще — мужчины, который пришел с жалобами на интенсивную боль в области фаланги первого пальца, поймем, что это подагра. При остром приступе этой болезни появляется выраженная припухлость и краснота фаланги сустава, которые причиняют пациенту значительный дискомфорт.
Признаки болезни по состоянию кожи
Возможный диагноз врачу может подсказать даже беглый взгляд на кожу.
- Бледность — железодефицитная и другие типы анемии, хроническая сердечная недостаточность;
- темные круги под глазами. Глаза выглядят запавшими, изможденный и усталый вид — патология надпочечников;
- синюшность кожных покровов, в частности носогубного треугольника, особенно в сочетании с одышкой, — сердечная или дыхательная недостаточность;
- желтушность кожи и/или склер — острые и хронические гепатиты, заболевания желчевыводящих путей, новообразования ЖКТ;
- выраженное потемнение (черный акантоз) в области кожных складок, задней поверхности шеи — сахарный диабет;
- болезненные при надавливании красные узелки под кожей (узловатая эритема) — воспалительные заболевания кишечника;
- афтозный стоматит (белесые язвочки на слизистой рта) — болезнь Крона или язвенный колит;
- подкожные отложения на лице желтого цвета (ксантомы) — нарушение липидного обмена;
- акне (вульгарные угри) — повышенный уровень андрогенов;
- расширенные вены передней брюшной стенки («голова медузы») — повышение давления в венозной системе печени, чаще — из-за цирроза печени;
- витилиго (участки отсутствия кожной пигментации) — признак сбоев иммунитета;
- хейлит, или «заеды», в уголках рта — дефицит железа либо витаминов группы B;
- «печеночные» ладони, или пальмарная эритема (малиновые пятна) — хронические заболевания печени, реже — при тиреотоксикозе;
- появление на коже синяков, особенно без внешних причин, — нарушение свертывающей системы крови.
— Все эти симптомы требуют дополнительной диагностики для подтверждения диагноза, — предупреждает врач. — Изменение кожи, при котором необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, — это желтуха.
Диагноз по ногтям
Глядя на ногти человека, врач тоже может заподозрить ряд состояний.
- Симптом «барабанные палочки» или «часовые стекла» — увеличение ногтевой фаланги пальцев, когда она приобретает выпуклую округлую форму, — заболевания легких и сердца, сопровождающиеся хронической гипоксией;
- едва заметные продольные или поперечные полосы на ногтях, а в тяжелых случаях — ложкообразное уплощение ногтей, — железодефицитная анемия;
- глубокие продольные полосы на ногтях, «линии Бо», — могут появиться через 2–3 недели после острых состояний: нарушений кровообращения, инфекционного заболевания, сопровождающегося высокой температурой, при декомпенсации сахарного диабета;
- утолщение ногтевой пластины в сочетании с изменением ее цвета может указывать на грибковую инфекцию ногтей.
— Если вы заметили что-то из описанных изменений, обратитесь к терапевту или врачу общей практики, чтобы исключить наличие того или иного заболевания, а в случае необходимости — назначения лечения, — резюмирует Евгения Москалькова.