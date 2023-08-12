18 верных признаков: врач рассказала, как по внешнему виду понять, что человек болен

Нередко доктор может заподозрить наличие заболевания уже при внешнем осмотре пациента

Нередко доктор может заподозрить наличие заболевания уже при внешнем осмотре пациента Фото: Shutterstock com

Наша кожа, ногти, даже походка вкупе с жалобами могут многое о нас рассказать врачу. Нередко он может заподозрить наличие заболевания уже при внешнем осмотре пациента, рассказывает «Доктор Питер» .

При осмотре врачи обращают внимание на такие особенности:

Какие внешние изменения могут быть очевидными признаками болезней, объясняет врач общей практики, гастроэнтеролог клиники «АБИА» Евгения Москалькова.

— К примеру, глядя на пожилого человека, который идет, опираясь на трость, сутулится, наклонен вперед либо имеет заметный горб, врач сразу поймет, что такие изменения — следствие остеопороза, а точнее, компрессионных переломов позвоночника вследствие снижения минеральной плотности костей, — объясняет врач Евгения Москалькова. — Увидев стопу человека, чаще — мужчины, который пришел с жалобами на интенсивную боль в области фаланги первого пальца, поймем, что это подагра. При остром приступе этой болезни появляется выраженная припухлость и краснота фаланги сустава, которые причиняют пациенту значительный дискомфорт.

Возможный диагноз врачу может подсказать даже беглый взгляд на кожу.

— Все эти симптомы требуют дополнительной диагностики для подтверждения диагноза, — предупреждает врач. — Изменение кожи, при котором необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, — это желтуха.

Диагноз по ногтям

Глядя на ногти человека, врач тоже может заподозрить ряд состояний.

Симптом «барабанные палочки» или «часовые стекла» — увеличение ногтевой фаланги пальцев, когда она приобретает выпуклую округлую форму, — заболевания легких и сердца, сопровождающиеся хронической гипоксией;

едва заметные продольные или поперечные полосы на ногтях, а в тяжелых случаях — ложкообразное уплощение ногтей, — железодефицитная анемия;

глубокие продольные полосы на ногтях, «линии Бо», — могут появиться через 2–3 недели после острых состояний: нарушений кровообращения, инфекционного заболевания, сопровождающегося высокой температурой, при декомпенсации сахарного диабета;