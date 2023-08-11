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    Человек за бортом. Из Фонтанки извлекли странного мужчину, спасибо «Орфею»

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    11 комментариев

    Любитель ночных купаний был замечен сегодня в Фонтанке возле дома номер 55 — непосредственно в реке. Читатели «Фонтанки» прислали видео, на котором можно наблюдать завершение странного заплыва.

    читатель «Фонтанки»

    Выбираться из воды самостоятельно герой ролика то ли еще не хотел, то ли уже не мог. Сначала ему бросили спасательный круг, но это не помогло. Пришлось разворачивать прогулочный катер «Орфей». Чьи-то крепкие руки втащили пловца на борт.

    «Фонтанка» запросила экстренные службы. Вопросов много. Ясно одно: капитан и пассажиры «Орфея» — молодцы.

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    Комментарии 11

    Гость12 Авг 2023 в 00:18
    Главное в носках :)))
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