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    Двухлетка из детдома под Петербургом попала в реанимацию с отравлением психотропами

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    Двухлетнюю девочку в тяжелом состоянии увезла скорая из детдома во Всеволожске. По предварительным данным, она отравилась психотропами.

    Ребенка поместили в реанимацию днем 11 августа, как стало известно «Фонтанке». Изменения в состоянии девочки заметили накануне — после прогулки она стала вялой и сонливой.

    Кроме того, в тот же день в больницу в Выборге попал мальчик, которому в сентябре исполнится два года. По предварительным данным, он получил ожоги, откусив от таблетки для посудомоечной машины.

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