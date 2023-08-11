Двухлетка из детдома под Петербургом попала в реанимацию с отравлением психотропами

Двухлетнюю девочку в тяжелом состоянии увезла скорая из детдома во Всеволожске. По предварительным данным, она отравилась психотропами.



Ребенка поместили в реанимацию днем 11 августа, как стало известно «Фонтанке». Изменения в состоянии девочки заметили накануне — после прогулки она стала вялой и сонливой.

Кроме того, в тот же день в больницу в Выборге попал мальчик, которому в сентябре исполнится два года. По предварительным данным, он получил ожоги, откусив от таблетки для посудомоечной машины.