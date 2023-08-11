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    «Будет во лбу дырка». Подростки рассказали, что под Петербургом им угрожал рыбак с ружьем

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    Житель Ленобласти рассказал, что его дочь-подросток с друзьями побывали на прицеле у рыбака. Последний якобы пообещал, что у детей «во лбу будет дырка».

    Заявитель живет в поселке Бородинское Выборгского района, стало известно «Фонтанке» 11 августа. В пятницу он рассказал полиции, что прошлым вечером его 15-летней дочери и двоим ее друзьям-подросткам угрожал незнакомый рыбак.

    Мужчина якобы сообщил, что случится нехорошее, если дети расскажут, что он ловил рыбу. По словам детей, он также направил на них ружье.

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