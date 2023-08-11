    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, ю-в

    766мм

    45%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd98.21eur107.97

    В петербургской Академии связи умер 18-летний курсант

    241
    3 комментария

    В Военной академии связи имени Буденного 10 августа скончался 18-летний курсант Матвей Гаврин. Об этом «Фонтанке» стало известно от его отца.

    Молодой человек почувствовал себя плохо в учебном центре в Сертолово, где он проходил курс молодого бойца. «Несколько дней назад пожаловался на высокую температуру, недомогание и прочее. Его отправили в лазарет, дали пилюлю. Вчера нам позвонил утром, [сказал], что температура 37 всего. Как сообщили, в этот же день вечером он потерял сознание», — рассказал отец курсанта.

    Как объяснили семье, курсанту вызвали скорую, на которой его доставили в Военно-медицинскую академию. Утром Гаврин умер, не приходя в сознание. Принять присягу он не успел.

    Родители курсанта собираются обратиться в прокуратуру. Они считают, что их сыну не оказали должной помощи.

    В академии связи «Фонтанке» заявили, что «доводы родителей не соответствуют действительности». «Помощь была оказана, и курсант своевременно отправлен во ВМедА», — сообщили в вузе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    КурсантАкадемия связиУмер курсант
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close