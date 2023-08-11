В петербургской Академии связи умер 18-летний курсант

В Военной академии связи имени Буденного 10 августа скончался 18-летний курсант Матвей Гаврин. Об этом «Фонтанке» стало известно от его отца.
Молодой человек почувствовал себя плохо в учебном центре в Сертолово, где он проходил курс молодого бойца. «Несколько дней назад пожаловался на высокую температуру, недомогание и прочее. Его отправили в лазарет, дали пилюлю. Вчера нам позвонил утром, [сказал], что температура 37 всего. Как сообщили, в этот же день вечером он потерял сознание», — рассказал отец курсанта.
Как объяснили семье, курсанту вызвали скорую, на которой его доставили в Военно-медицинскую академию. Утром Гаврин умер, не приходя в сознание. Принять присягу он не успел.
Родители курсанта собираются обратиться в прокуратуру. Они считают, что их сыну не оказали должной помощи.
В академии связи «Фонтанке» заявили, что «доводы родителей не соответствуют действительности». «Помощь была оказана, и курсант своевременно отправлен во ВМедА», — сообщили в вузе.