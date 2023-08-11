В петербургской Академии связи умер 18-летний курсант

В Военной академии связи имени Буденного 10 августа скончался 18-летний курсант Матвей Гаврин. Об этом «Фонтанке» стало известно от его отца.



Молодой человек почувствовал себя плохо в учебном центре в Сертолово, где он проходил курс молодого бойца. «Несколько дней назад пожаловался на высокую температуру, недомогание и прочее. Его отправили в лазарет, дали пилюлю. Вчера нам позвонил утром, [сказал], что температура 37 всего. Как сообщили, в этот же день вечером он потерял сознание», — рассказал отец курсанта.

Как объяснили семье, курсанту вызвали скорую, на которой его доставили в Военно-медицинскую академию. Утром Гаврин умер, не приходя в сознание. Принять присягу он не успел.