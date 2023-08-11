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    Что привёз в Петербург «Иван Грен». Большой десантный корабль ошвартован в Неве и украшен постерами

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    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    Прогуливаясь по южному берегу Васильевского острова, практически невозможно не заметить ошвартованный у набережной Лейтенанта Шмидта большой десантный корабль (БДК) «Иван Грен».

    По данным «Фонтанки», кроме внешней суровой красоты обводов, в каютах «Грена» тоже есть на что посмотреть. Об этом можно судить и по размещенным на борту БДК постерам.

    Один из них сообщает, что «Сила в правде». По информации «Фонтанки», это название выставки, открытие которой запланировано на 12 августа. После официальной презентации с участием командования ВМФ доступ на корабль откроют для всех желающих. С 14:00 до 19:00 пройти на БДК можно будет, показав паспорт.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    Фактически это морская версия агитационного поезда Минобороны «Мы — армия страны! Мы — армия народа!», который запустили в 2021 году. Основная часть выставки на корабле «Иван Грен» будет посвящена боевым действиям на Украине. Ожидается демонстрация предметов и литературы, привезенных с украинской территории.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

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