    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, ю-в

    766мм

    45%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd98.21eur107.97

    Пьяный пешеход испытал свою удачу и нервы зрителей, прогулявшись по МКАД

    727
    7 комментариев

    Дептранс Москвы

    В Москве отловили нетрезвого пешехода, который разгуливал по МКАД среди несущихся машин. Рискового мужчину обнаружила «умная» камера. Кадры выглядят жутковато.

    Записью инцидента, который произошел на МКАД в выходные, 11 августа поделился московский Департамент транспорта. Как рассказали в ведомстве, от системы видеоаналитики на МКАД поступил сигнал о том, что на кольцевой был обнаружен пешеход. Мужчина шел через шесть полос скоростной магистрали, размахивая руками, то ли пытаясь тормознуть машину, то ли изображая регулировщика.

    Диспетчеры немедленно направили на место ближайший экипаж Дорожного патруля ЦОДД. Сотрудники ведомства обнаружили мужчину в сильном алкогольном опьянении и передали его в ГИБДД по СВАО.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МоскваМКАДПешеход нарушил ПДД
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    Гость11 Авг 2023 в 21:35
    Господь любит пьяных!
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close