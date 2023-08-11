Пьяный пешеход испытал свою удачу и нервы зрителей, прогулявшись по МКАД

В Москве отловили нетрезвого пешехода, который разгуливал по МКАД среди несущихся машин. Рискового мужчину обнаружила «умная» камера. Кадры выглядят жутковато.
Записью инцидента, который произошел на МКАД в выходные, 11 августа поделился московский Департамент транспорта. Как рассказали в ведомстве, от системы видеоаналитики на МКАД поступил сигнал о том, что на кольцевой был обнаружен пешеход. Мужчина шел через шесть полос скоростной магистрали, размахивая руками, то ли пытаясь тормознуть машину, то ли изображая регулировщика.
Диспетчеры немедленно направили на место ближайший экипаж Дорожного патруля ЦОДД. Сотрудники ведомства обнаружили мужчину в сильном алкогольном опьянении и передали его в ГИБДД по СВАО.